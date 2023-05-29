МВД объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма

Ранее сенатор допустил русофобское высказывание во время встречи с Владимиром Зеленским.

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МВД России объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, следует из ведомственной базы разыскиваемых. Там указано, что Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК.

Ранее сенатор допустил русофобское высказывание во время встречи с Владимиром Зеленским. В опубликованной видеозаписи он сказал о том, что США «еще никогда не тратили деньги так удачно», поскольку «Русские умирают».

Позже Reuters разместило статью о том, что в Киеве смонтировали эту запись, поскольку Грэм говорил эти фразы, но не подряд, а в разных местах беседы.

Видеозапись вызвала реакцию в России. В частности, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

Случившееся также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая привела факты финансирования гитлеровского режима со стороны американских компаний в годы Второй мировой войны.