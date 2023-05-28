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Захарова прокомментировала заявление американского сенатора об «удачном вложении денег в смерть русских»

Ирина Елагина
11:46 28.05.2023
Мария Захарова рассказала, как американские компании «Форд» и «Дженерал моторс» помогали нацистам в годы Второй Мировой войны.
Захарова прокомментировала заявление американского сенатора об «удачном вложении денег в смерть русских»
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Марий Захарова прокомментировала слова сенатора от Южной Каролины Линдси Грэм, высказанные им на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американский политик с иронией заявил, что «русские умирают, мы еще никогда не тратили деньги так удачно». В ответ Захарова привела факты финансирования гитлеровского режима в годы Второй мировой войны со стороны ведущих американских компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола».

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима», - написала Захарова в Telegram-канале МИД РФ.

Она привела пример сотрудничества с фашистами главы компании «Форд».

«Легендарный Генри Форд был кавалером Большого Креста Ордена Заслуг германского орла. Его заводы в Германии производили до 70 тыс. грузовиков в год для нужд вермахта и использовали для этого труд заключенных, в том числе Освенцима», - написала Захарова в Telegram.

Дипломат также напомнила, что немецкий «Опель» принадлежал «Дженерал моторс», который сыграл важную роль с укреплении военной мощи нацизма. А американский «Кодак» на заводе в Германии делал взрыватели для авиабомб, используя труд военнопленных. Завод «Кока-Кола» в Кельне поил газировкой фашистских солдат, а «Фанта» стала изобретением нацистов.

Мария Захарова подчеркнула, что американцам не плохо бы повторить уроки истории и вспомнить, как «закончилась предыдущая авантюра».

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