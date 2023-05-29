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Reuters: Киев смонтировал запись со словами Линдси Грэма о «смерти россиян» на Украине

Дмитрий Трунов
06:40 29.05.2023
По информации издания, его высказывания были вырваны из контекста.
Reuters: Киев смонтировал запись со словами Линдси Грэма о «смерти россиян» на Украине
© Фото: Ron Sachs - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Скандальное видео американского сенатора Линдси Грэма на встрече с Владимиром Зеленским о «смертях россиян» на Украине и «удачной трате денег» США было смонтировано Киевом, передает Reuters. По информации издания, его слова были вырваны из контекста. Так на Украине создали впечатление, что это была целая фраза.

Американский сенатор Линдси Грэм на встрече с Зеленским якобы заявил, что «русские умирают» и США еще «никогда не тратили деньги так удачно». По данным Reuters, изначально это были две части разговора, но позже были смонтированы, а потом подхвачены иностранными СМИ. Только потом киевские власти опубликовали полную версию разговора, в которой нет связи между данными фразами.

Слова американского сенатора вызвали широкой резонанс. Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма против русских.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет напомнил американскому политику: кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Представитель российского МИД Мария Захарова привела факты финансирования гитлеровского режима в годы Второй мировой войны со стороны ведущих американских компаний «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола».

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ему вспомнить «печальную судьбу» американских политиков.

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