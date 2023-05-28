Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слов Грэма о смерти русских
Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма против русских. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что словам сенатора будет дана соответствующая правовая оценка.
Напомним, речь идет о выступлении Грэма, в котором сенатор указал, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Эти слова прокомментировали в Госдуме и в МИД РФ. Депутат Михаил Шеремет, ссылаясь на русскую пословицу, напомнил Грэму, что «кто сеет ветер, тот пожнет бурю».