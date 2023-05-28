В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слов Грэма о смерти русских

Анастасия Бобылева
21:29 28.05.2023
Отмечается, что его слова оценят с правовой точки зрения.
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за слов Грэма о смерти русских
© Фото: Volodymyr Tarasov Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма против русских. Об этом сообщает Telegram-канал СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту высказываний американского сенатора об убийстве россиян», - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что словам сенатора будет дана соответствующая правовая оценка.

Напомним, речь идет о выступлении Грэма, в котором сенатор указал, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Эти слова прокомментировали в Госдуме и в МИД РФ. Депутат Михаил Шеремет, ссылаясь на русскую пословицу, напомнил Грэму, что «кто сеет ветер,  тот пожнет бурю».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:46 В стране и мире
Видео
Эрдоган спел победную песню вместе со своими сторонниками в Стамбуле
20:14 В стране и мире
Украинские боевики обстреляли город Алмазная из РСЗО HIMARS
15:29 В стране и мире
Песков заявил, что Путин незамедлительно получает информацию о происшествиях в стране
16:46 В стране и мире
В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе с градом
14:04 Армия
ВС РФ ударили по складам украинских штурмовиков и тактической группы «Лиман»
Популярное
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.