«Кто сеет ветер, тот пожнет бурю»: в Госдуме ответили сенатору США Грэму
В Госдуме РФ ответили поговоркой на высказывание сенатора США Линдси Грэма о том, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Депутат Михаил Шеремет напомнил американскому политику: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
Он также подчеркнул, что эта буря не будет подконтрольна США и придет с другой стороны.
«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне", это будет наша буря в Вашингтоне», - цитирует Шеремета РИА Новости.
Таким образом депутат сослался на операцию «буря в пустыне» по вытеснению иракских войск с территории Кувейта, возглавляемую Вашингтоном.
Ранее высказывание Грэма прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о том, что во время Второй Мировой войны ведущие американские компании, такие как «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола», финансировали гитлеровский режим.