Ранее на встрече с Зеленским американский сенатор заявил, что «русские умирают» и США «еще никогда не тратили деньги так удачно».

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В Госдуме РФ ответили поговоркой на высказывание сенатора США Линдси Грэма о том, что США «удачно» потратили деньги на смерть русских. Депутат Михаил Шеремет напомнил американскому политику: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.

Он также подчеркнул, что эта буря не будет подконтрольна США и придет с другой стороны.

«Видимо, американцы забыли хорошую поговорку о том, что кто сеет ветер, тот пожнет бурю, и это не будет их "буря в пустыне", это будет наша буря в Вашингтоне», - цитирует Шеремета РИА Новости.

Таким образом депутат сослался на операцию «буря в пустыне» по вытеснению иракских войск с территории Кувейта, возглавляемую Вашингтоном.

Ранее высказывание Грэма прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила о том, что во время Второй Мировой войны ведущие американские компании, такие как «Форд», «Дженерал моторс», «Кодак» и «Кока-Кола», финансировали гитлеровский режим.