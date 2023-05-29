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Сенатор Грэм порадовался возможности «позлить» российские власти

Ян Брацкий
18:24 29.05.2023
В Кремле заявление сенатора США Линдси Грэма о гибели русских на Украине сочли большим позором для Вашингтона.
Сенатор Грэм порадовался возможности «позлить» российские власти
© Фото: Samuel Corum, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что рад возможности «разозлить» российские власти поддержкой киевского режима. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Ранее во время общения с президентом Украины Владимиром Зеленским Грэм заявил, что гибель россиян на Украине является самой удачной инвестицией официального Вашингтона. Западные СМИ поспешили обелить сенатора, заявив, что ролик был смонтирован, а слова Грэма вырваны из контекста. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Грэма, сенатора также объявили в розыск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Грэму объясниться после противоречивых заявлений прессы и администрации украинского президента. По мнению дипломата, только личное заявление сенатора позволит понять, действительно ли он думает так, как сказал, или это провокация киевского режима. В Кремле антироссийские высказывания Линдси Грэма назвали позором для США.

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