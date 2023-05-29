Захарова предложила Грэму объясниться после слов о гибели русских на Украине

Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму записать на телефон короткий ролик, чтобы понять, «считает ли он так, как сказал, или все было постановкой киевского режима».

© Видео: Мария Захарова, Telegram © Фото: MFA Russia, GlobalLookPress

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму разъяснить свою позицию по поводу фразы об убийствах русских, сказанную им в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой, считает, что его слова были вырваны из контекста, и он так не думает, у него есть для этого все возможности сделать заявление», - сказала дипломат в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Захарова предложила Грэму взять телефон, включить камеру, направить гаджет на себя и записать короткий ролик. Только тогда, по ее мнению, все смогут понять, считает ли он так, как сказал, или все было постановкой киевского режима. По ее словам, англосаксонские СМИ сейчас пытаются убедить Россию в том, что слова Грэма были вырваны из контекста. При этом ни слова осуждения в адрес официального Киева не последовало, напомнила дипломат.

Ранее украинская сторона опубликовала видео встречи Зеленского и сенатора Линдси Грэма в Киеве. В ходе встречи заокеанский гость заявил, что гибель русских на Украине - «лучшая из инвестиций» официального Вашингтона. В Кремле эти слова назвали позором для США. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на Западе не осознают пределов эскалации конфликта на Украине, степень вовлеченности в конфликт постоянно растет.