Политолог Макаркин рассказал о преимуществах президентства Эрдогана для Москвы

По мнению политолога Алексея Макаркина, сопоставимое количество голосов, отданных за Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу, говорит о расколе турецкого общества.

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Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции означает продолжение нормальных взаимоотношений между Москвой и Анкарой. Об этом «Звезде» рассказал политолог Алексей Макаркин.

«С оппозицией все сложно. Они испортили отношения с Россией в межтуровый период, когда занялись критикой нашей политики в отношении Турции. Оппозиция критиковала идею газового хаба, которую поддерживают и Москва, и Эрдоган. Так что, наверное, для России комфортнее Эрдоган. Он готов экономически сотрудничать и просто хорошо известен», - уверен Макаркин.

Для самой Турции итоги президентских выборов стали свидетельством раскола внутри страны, добавил эксперт. На электоральном поле сошлись сторонники традиционных ценностей и критики действующих властей.

«Оба кандидата получили близкое число голосов, довольно сопоставимое. Эксперты говорят, что в стране раскол, и это так. За Эрдогана проголосовали люди, которые более традиционно настроены, которые исходят из значимости ислама, традиций для страны. Плюс которые были ориентированы на самоутверждение страны на мировой арене. Это те, кто выиграл в нулевые годы от эрдогановского экономического чуда. С другой стороны, оппозиция, которая была на самом деле очень сложная. Задача была объединить всех недовольных Эрдоганом», - уточнил политолог.

Несмотря на столь запутанный клубок политических противоречий, революционный сценарий для Турции неактуален, уверен Алексей Макаркин.

«Общественный раскол в Турции был смещен очень прозрачным и оперативным подсчетом голосов. Это контролируемый результат для всех. Оппозиция, недовольная тем, что произошло, предъявить Эрдогану ничего не может. Получилось так, что, несмотря на общественный раскол и эмоции оппозиционеров, каких-то претензий по подсчету голосов предъявить невозможно. Поэтому вариант с протестами и непризнанием результатов выборов для Турции неактуален», - констатировал политолог.

Накануне глава турецкого Центризбиркома Ахмет Йенер объявил Эрдогана победителем второго тура президентских выборов в стране. Нынешний турецкий лидер получил 52,14% голосов, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 47,86% проголосовавших.