В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Макаркин рассказал о преимуществах президентства Эрдогана для Москвы

Ян Брацкий
17:01 29.05.2023
По мнению политолога Алексея Макаркина, сопоставимое количество голосов, отданных за Реджепа Эрдогана и Кемаля Кылычдароглу, говорит о расколе турецкого общества.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: IMAGO, Turkish presidency apaim, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Победа Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции означает продолжение нормальных взаимоотношений между Москвой и Анкарой. Об этом «Звезде» рассказал политолог Алексей Макаркин.

«С оппозицией все сложно. Они испортили отношения с Россией в межтуровый период, когда занялись критикой нашей политики в отношении Турции. Оппозиция критиковала идею газового хаба, которую поддерживают и Москва, и Эрдоган. Так что, наверное, для России комфортнее Эрдоган. Он готов экономически сотрудничать и просто хорошо известен», - уверен Макаркин.

Для самой Турции итоги президентских выборов стали свидетельством раскола внутри страны, добавил эксперт. На электоральном поле сошлись сторонники традиционных ценностей и критики действующих властей.

«Оба кандидата получили близкое число голосов, довольно сопоставимое. Эксперты говорят, что в стране раскол, и это так. За Эрдогана проголосовали люди, которые более традиционно настроены, которые исходят из значимости ислама, традиций для страны. Плюс которые были ориентированы на самоутверждение страны на мировой арене. Это те, кто выиграл в нулевые годы от эрдогановского экономического чуда. С другой стороны, оппозиция, которая была на самом деле очень сложная. Задача была объединить всех недовольных Эрдоганом», - уточнил политолог.

Несмотря на столь запутанный клубок политических противоречий, революционный сценарий для Турции неактуален, уверен Алексей Макаркин.

«Общественный раскол в Турции был смещен очень прозрачным и оперативным подсчетом голосов. Это контролируемый результат для всех. Оппозиция, недовольная тем, что произошло, предъявить Эрдогану ничего не может. Получилось так, что, несмотря на общественный раскол и эмоции оппозиционеров, каких-то претензий по подсчету голосов предъявить невозможно. Поэтому вариант с протестами и непризнанием результатов выборов для Турции неактуален», - констатировал политолог.

Накануне глава турецкого Центризбиркома Ахмет Йенер объявил Эрдогана победителем второго тура президентских выборов в стране. Нынешний турецкий лидер получил 52,14% голосов, оппозиционер Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 47,86% проголосовавших.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:17 В стране и мире
Имущество Порошенко в Крыму продадут с торгов
16:13 В стране и мире
В ВВС Украины признали повреждение военного аэродрома в Хмельницкой области
16:04 В стране и мире
Суд в Киеве продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры
15:04 В стране и мире
Видео
Захарова предложила Грэму объясниться после слов о гибели русских на Украине
14:32 В стране и мире
Гордума Краснодара запретила вывески на иностранном языке
Популярное
Закованного в наручники мертвеца нашли в сгоревшей московской квартире
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Видео
Очевидцы сняли на видео окрашенную в зеленый цвет воду Венеции
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.