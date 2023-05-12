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Эрдоган заявил, что не может допустить нападок в адрес России

Марина Крижановская
22:40 12.05.2023
Он добавил, что отношения Турции с Россией не менее важны, чем с США.
Эрдоган заявил, что не может допустить нападок в адрес России
© Фото: Recep Tayyip Erdogan Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением относительно нападок его оппозиции на Россию и ее президента - Владимира Путина.

Эрдоган заявил, что для Турции отношения с россией не менее важны, чем с Вашингтоном. Свое заявление он сделал во время выступления в столице Турции. Его слова приводит РИА Новости.

«Бай-бай Кемаль (Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты. - Прим. ред.) совершает нападки на Путина, на Россию. Я не могу это допустить. Наши отношения с Россией не менее важны, чем с Вашингтоном», - сообщает агентство.

Таким образом он обратился к кандидату на предстоящих выборах президента от оппозиционного «Народного альянса» Кылычдароглу. Немногим ранее в Кремле прокомментировали заявления о якобы вмешательстве России во внутреннюю политику и в электоральные процессы других стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ни о каком вмешательстве в турецкие выборы речи нет и добавил: «Мы такие заявления решительно отвергаем». Также он отметил, что официальная Москва дорожит двусторонними отношениями с Турцией.

Вместе с тем «Звезда» показывала кадры митинга в Стамбуле в поддержку Эрдогана. Чтобы поддержать действующего президента и услышать его речь, местные жители вышли на улицы города. Люди наблюдали за происходящим с балконов, звучали агитационные песни. В настоящее время осталось трое кандидатов.

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