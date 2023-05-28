В Анкаре произошла потасовка между сторонниками Кылычдароглу

Конфликтующих разняли люди, полиция не стала вмешиваться, но держала ситуацию на контроле.

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В столице Турции Анкаре произошли стычки между сторонниками оппозиционного кандидата на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу.

Как передает ТАСС, около 50-60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в районе Сегютозю Анкары.

Сообщается, что словесный конфликт перерос в небольшую потасовку. Однако их разняли другие люди. После этого собравшиеся продолжили скандировать предвыборный лозунг Кемаля Кылычдароглу.

Сотрудники полиции не вмешивались в ситуацию, но держали на контроле.

Ранее оппонент Эрдогана на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу возмутился результатами гонки. Он отметил, что продолжит заниматься оппозиционной деятельностью.