ЦИК Турции официально объявил о победе Эрдогана

Ранее он поблагодарил своих избирателей за то, что доверили ему управлять страной следующие пять лет.

© Фото: IMAGO Recep Tayyip Erdogan apa Globallookpress

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на президентских выборах в 2023 году. Об этом сообщил глава ЦИК страны Ахмет Йенер.

По результатам подсчета 99,80% голосов, нынешний президент набрал 52,14% голосов, обойдя своего оппонента примерно на 4,28%. Осталось досчитать голоса за рубежом, но оставшиеся бюллетени уже не повлияют на итоги волеизъявления.

За кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу проголосовало 47,86% человек.

Ранее Эрдоган выступил перед избирателями на крыше автобуса и поблагодарил их за то, что они доверили ему управлять страной следующие пять лет. Он также заявил, что прошедшие выборы были «праздником демократии».