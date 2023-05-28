В зоне СВО воины-десантники получили благословение иконой «Спаса Нерукотворного», подаренной Путиным

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Молитва прошла с участием списка иконы «Спаса Нерукотворного», которую личному составу группировки войск «Днепр» передал президент России Владимир Путин.

«Возлюбленные о Христе, дорогие мои воины! Богатыри земли русской! Двадцать первого мая радость велия посетила - была принята икона "Спаса Нерукотворного", которая была привезена в зону СВО нашим Главнокомандующим - Владимиром Владимировичем Путиным. Передав ее руководителю "Днепр", она стала, так сказать, путеводным знамением победы любви над смертью. Ради того, чтобы долгожданный мир пришел на эту многострадальную землю. Как радостно видеть эти вещи, в которых нуждается православный воин: крестится, целует, просит у Бога помощи», - рассказал военный священник Валерий.

Богослужение - молебен, во время которого верующие молятся Богу о ниспослании милости или благодарят Его за получение благодеяний, состоялось при участии помощника командира воинской части по работе с верующими. Священнослужитель Отец Валерий окроплял воинов святой водой, благословляя их на воинский труд.

В середине апреля, после праздника Светлого Христова Воскресения, Владимир Путин лично прибыл в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и привез в подарок бойцам в зоне СВО список этой древней иконы. Одна копия иконы передана в Херсонскую область, вторая - в ЛНР.

Она принадлежала Петру Ванновскому - военному министру в Российской империи, при котором произошло масштабное становление и развитие вооруженных сил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что данную икону приобрели в частной коллекции в США.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.