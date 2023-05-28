В зоне СВО воины-десантники получили благословение иконой «Спаса Нерукотворного», подаренной Путиным
Военный священник отметил, что данный подарок президента России бойцам стал «путеводным знамением победы любви над смертью».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Военное духовенство находится на передовых позициях вместе с российскими военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции. Полковой священник духовно окормляет военнослужащих, исповедующих православную христианскую веру. Общение с воинами происходит перед выполнением боевой работы - в условиях военно-полевого быта, а также в перерывах между боями.
Министерство обороны России показало состоявшийся молебен на передовых позициях в зоне проведения СВО, во время которого военнослужащие Воздушно-десантных войск получили благословение на ратный труд.
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