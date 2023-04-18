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Икону, копии которой Путин подарил бойцам в зоне СВО, приобрели в частной коллекции в США

Максим Крюков
15:57 18.04.2023
По словам Дмитрия Пескова, копии иконы «Спас Нерукотворный» останутся в Херсонской области и ЛНР, а оригинал президент России передаст в Главный храм ВС РФ.
Икону, копии которой Путин подарил бойцам в зоне СВО, приобрели в частной коллекции в США
© Фото: ТРК «Звезда»
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Икона «Спас Нерукотворный», копии которой Владимир Путин подарил российским военнослужащим в зоне специальной военной операции, была приобретена из частной коллекции в Соединенных Штатах Америки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Икона, списки (копии. - Прим. ред.) с которой президент подарил военнослужащим в Херсонской области и в Луганской Народной Республике, была ранее приобретена из частной коллекции в США», - передает его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что копии останутся в Херсонской области и ЛНР, а оригинал иконы российский лидер передаст в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где подарил военным копию иконы «Спас Нерукотворный». Ее хозяином был Петр Ванновский - военный министр в Российской империи (1881-1898). Пресс-секретарь также рассказал, что Ванновскому икону вручил император Александр III.

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