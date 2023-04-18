Песков: Путин подарил военным копию иконы, принадлежавшей Ванновскому

Ее оригинал будет передан в храм Вооруженных сил РФ.

© Фото: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин в штабе «Днепр» подарил военнослужащим копию иконы, хозяином которой был Петр Ванновский - военный министр в Российской империи.

«Был такой министр обороны Ванновский. Это министр обороны, при котором происходило очень активное становление и развитие наших Вооруженных сил», - сказал представитель Кремля.

Он рассказал, что Ванновскому икону «Спас Нерукотворный» вручил император Александр III. Ее оригинал передадут в храм Вооруженных сил Российской Федерации, добавил Песков.

Ранее российский лидер побывал в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Там он, в частности, подарил военнослужащим икону, заявив, что ее оригинал принадлежал одному из военных министров в XIX веке.

Впоследствии журналисты спросили Пескова, о каком именно военачальнике шла речь. Пресс-секретарь российского президента пообещал это уточнить.