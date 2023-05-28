Восточные сказки: что обещают избирателям кандидаты в президенты Турции

В Турции завершился второй тур выборов, местные жители поделились со «Звездой», почему они голосовали за того или иного кандидата.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Второй тур выборов президента Стамбул встречает хмурым небом. В городе почти ничего не работает, кроме, конечно, избирательных участков. Сегодня они - центр притяжения для всей страны. Начинается дождь, но никого это не пугает.

Огромное количество людей собралось возле школы, где будет голосовать Реджеп Тайип Эрдоган. Здесь действующий президент зарегистрирован как избиратель. И все эти люди приехали сюда поддержать своего лидера. Агитация сейчас запрещена, но вот такие стихийные собрания полиция не разгоняет.

Вокруг охрана, даже на башне минарета стоит вооруженный мужчина. Ровно в 12 часов сюда приезжает Реджеп Тайип Эрдоган. После того, как в урне появился еще один голос за Эрдогана, президент идет обратно к машине, но минует ее и выходит к людям. И только поздоровавшись со всеми, он уезжает.

Этому дню предшествовала очень напряженная и долгая борьба. Особенно важны были последние часы дня накануне выборов. Суббота, раннее утро, а на улицах уже развешивают флаги, раскладывают листовки и газеты. Учитывая, что прошлый тур закончился с разницей примерно в 4%, - кажется, что любая мелочь может повлиять на то, кто займет пост президента страны.

Кылычдароглу в рамках агитации умело использует непростую экономическую ситуацию в стране. Так ему удалось перетянуть на свою сторону часть пенсионеров, которые всегда поддерживали Эрдогана.

«Я пенсионер, и, когда захожу в магазин что-то купить, у меня не хватает на это денег. За нынешнюю власть я отдавал два раза голос и сейчас об этом очень сильно жалею», - поделился житель Стамбула Али.

Сторонники действующего президента на это замечают - экономический кризис ударил по всем странам, мигрантов значительно меньше, чем об этом говорят, а Россия - важный партнер Турции.

«Почему Эрдоган? Потому что, когда он пришел к власти 21 год назад, спустя столько же лет он сдержал все свои слова, которые дал нам. Все мы ходим под одним флагом, и все мы равны - турки, курды, черкесы, алеви, сунни. Он объединил всех нас на одной земле», - считает жительница Стамбула Нехир.

Оба кандидата в президенты всю неделю обменивались колкостями в адрес друг друга. Резкость Кылычдароглу, который еще недавно играл роль интеллигентного профессора, записывал видео в своем рабочем кабинете и демонстрировал на митингах жесты в виде сердечек, стала сильно бросаться в глаза. В недавнем послании к Эрдогану, вызывая его на дебаты, он опустился уже до откровенной грубости.

Подробнее о том, что говорят избирателям и друг другу Эрдоган и Кылычдароглу, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Ремнева для программы «Главное с Ольгой Беловой».