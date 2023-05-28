Корреспондент «Звезды» запечатлела раздающего деньги толпе Эрдогана

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в день второго раунда выборов вышел с толпе своих сторонников. Уникальные кадры запечатлела корреспондент телеканала «Звезда».

Людей, рвущихся к турецком лидеру, сдерживает полиция. Эрдоган подходит к ним в сопровождении охраны. Турецкий лидер пожал руки нескольким своим сторонникам и раздал им купюры. Судя по кадрам, увидеть президента пришли несколько десятков или даже сотен человек.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Турции проходит второй тур президентских выборов. Туркам предстоит выбрать между Эрдоганом и представителем оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Как отметил министр юстиции страны Бекир Боздаг, выборы проходят без нарушений.