Как в турецком сериале: что известно о противостоянии Эрдогана и Кылычдароглу

Эрдоган и Кылычдароглу призвали своих сторонников обязательно прийти на избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции.

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Менее суток осталось до второго тура президентских выборов в Турции. С первого раза определить, кто на ближайшие пять лет возглавит республику, не получилось. На финишную прямую вышли два претендента - действующий глава государства, лидер «Партии справедливости и развития» Реджеп Тайип Эрдоган и представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Повторное голосование за границей и на погранпостах собрало рекордное количество избирателей. Если говорить про итоги первого тура, то явка составила более 50%, что свидетельствует о высоком интересе к нынешним выборам.

Мнения голосов за рубежом разделились. Если проживающие на территории Германии турки являются приверженцами консерватизма и поддерживают Эрдогана, то турки, проживающие на территории США и России, что неожиданно, отдают предпочтение оппозиции.

Во время предвыборной гонки происходят колоссальные метаморфозы. Кемаль Кылычдароглу, фамилия которого означает «сын оружейника», неоднократно пытался уколоть соперника, обвинив Эрдогана в связи с Россией и Москву во вмешательстве в выборы. Причем действующий глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напрямую спрашивал о доказательствах, однако в ответ услышал, что это лишь предположения.

Вчера же Кылычдароглу в своем интервью одному из местных телеканалов заявил о том, что выступает за поддержку отношений с Россией. Он напомнил, что в СССР турки от россиян получили очень много полезной информации.

В Стамбуле сегодня вечером пройдет митинг в поддержку Эрдогана. Для выступления он выбрал интересный район черноморцов, кем является и сам. Ожидается большая красивая церемония общения с народом. Трансляция будет по всей Турции.

Ранее Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов. По его словам, народ выразил свою волю, несмотря на попытки западных политтехнологов повлиять на избирательную кампанию.