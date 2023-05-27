В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Как в турецком сериале: что известно о противостоянии Эрдогана и Кылычдароглу

Россина Бодрова
Вероника Волосунова
11:05 27.05.2023
Эрдоган и Кылычдароглу призвали своих сторонников обязательно прийти на избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов в Турции.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Менее суток осталось до второго тура президентских выборов в Турции. С первого раза определить, кто на ближайшие пять лет возглавит республику, не получилось. На финишную прямую вышли два претендента - действующий глава государства, лидер «Партии справедливости и развития» Реджеп Тайип Эрдоган и представитель оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Повторное голосование за границей и на погранпостах собрало рекордное количество избирателей. Если говорить про итоги первого тура, то явка составила более 50%, что свидетельствует о высоком интересе к нынешним выборам. 

Мнения голосов за рубежом разделились. Если проживающие на территории Германии турки являются приверженцами консерватизма и поддерживают Эрдогана, то турки, проживающие на территории США и России, что неожиданно, отдают предпочтение оппозиции.

Во время предвыборной гонки происходят колоссальные метаморфозы. Кемаль Кылычдароглу, фамилия которого означает «сын оружейника», неоднократно пытался уколоть соперника, обвинив Эрдогана в связи с Россией и Москву во вмешательстве в выборы. Причем действующий глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу напрямую спрашивал о доказательствах, однако в ответ услышал, что это лишь предположения.

Вчера же Кылычдароглу в своем интервью одному из местных телеканалов  заявил о том, что выступает за поддержку отношений с Россией. Он напомнил, что в СССР турки от россиян получили очень много полезной информации.

В Стамбуле сегодня вечером пройдет митинг в поддержку Эрдогана. Для выступления он выбрал интересный район черноморцов, кем является и сам. Ожидается большая красивая церемония общения с народом. Трансляция будет по всей Турции.

Ранее Эрдоган заявил об уверенности в своей победе во втором туре выборов. По его словам, народ выразил свою волю, несмотря на попытки западных политтехнологов повлиять на избирательную кампанию.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:46 В стране и мире
FAZ: Киев запросил у Берлина крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км
08:36 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье
06:34 В стране и мире
В Посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность
05:13 Армия
Видео
Штурмовые группы мотострелков ЦВО наградили в зоне спецоперации
04:16 В стране и мире
Сигнал тревоги прозвучал в шести украинских областях
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.