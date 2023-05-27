Жители Турции на митинге скупают сувениры с изображением Эрдогана

На митинге продают сувениры с изображением нынешнего президента и лозунгами в его поддержку. Некоторые жители даже наклеивают изображение Эрдогана на свои машины.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Турции сейчас идет митинг в поддержку действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На улицах звучат лозунги и продаются сувениры с изображением лидера. «Звезда» показала кадры митинга.

Среди сувениров можно увидеть турецкий флаг, шарфы, бейсболки, ленты и многое другое. Раскупают их быстро - в митинге участвуют десятки тысяч человек. Некоторые настолько активно поддерживают президента, что наклеивают на машины его изображение.

В 18:00 агитационные мероприятия закончатся, а на сцене появится сам глава государства.

Ранее Эрдоган выразил уверенность в том, что победит во втором туре выборов. Несмотря на то, что разрыв между кандидатами небольшой, действующий лидер страны заявил, что на выборах 28 мая увеличит процент голосов, полученных в первом туре.