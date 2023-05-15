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Эрдоган заявил о своем лидерстве на выборах в Турции

Дмитрий Трунов
02:35 15.05.2023
Подведение итогов голосования внутри страны и подсчет голосов за границей потребуют еще некоторого времени, отметил президент.
Эрдоган заявил о своем лидерстве на выборах в Турции
© Фото: Turkish Presidency XinHua Globallookpress
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что по предварительным данным, лидирует на выборах главы государства в Турции. Об этом он заявил, выступая перед своими сторонниками на митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития, сообщает TRT Haber. Турецкий лидер также обвинил оппозицию в попытке ввести людей в заблуждение относительно результатов голосования.

«Хотя точные результаты пока не ясны, мы далеко впереди. Понятно, что как неофициальные результаты голосования внутри страны, так и подсчет голосов за границей потребуют еще некоторого времени», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что на выборах уже обогнал ближайшего конкурента на 2 миллиона 600 тысяч голосов. Он выразил уверенность, что эта цифра еще больше возрастет с окончательными результатами.

«Мы еще не знаем, завершились ли президентские выборы в первом туре из-за ограничения нашей избирательной системы в 50% плюс 1 голос. Если решение нашей страны свидетельствует о завершении президентских выборов, тогда нет проблем. Если наш народ сделал свой выбор в пользу второго тура выборов, он имеет право. Мы верим, что закончим, набрав более 50% голосов», - заявил Эрдоган.

По данным на этот час, подсчитаны голоса из 99,43% избирательных урн. Действующий президент набирает 49,39% голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,92%. Согласно предварительным данным, в стране пройдет второй тур. Тем временем в стране проходят народные гуляния и митинги.

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