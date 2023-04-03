Политолог Михайлов: Кылычдароглу в случае победы над Эрдоганом «ляжет под американцев»

По словам специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, США пытаются сделать ставку на другого человека, так как Эрдоган неудобен Вашингтону, и турецкий президент об этом знает.

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Кандидат от оппозиционной партии, который сумеет одержать победу над Эрдоганом на предстоящих выборах президента Турции, будет придерживаться проамериканских взглядов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«В любом случае России выгоднее, конечно, Эрдоган, чем новая персона непонятная, и она однозначно будет проамериканская. Об этом говорят все эксперты, что та фигура, которая победит Эрдогана, она полностью ляжет под американцев. В этой ситуации Эрдоган и вспылил, потому что это встреча с оппозиционным лидером, который будет ему препятствовать выиграть выборы», - сказал он.

По словам эксперта, турецкий лидер прекрасно понимает, что Вашингтон пытается сделать ставку на другого человека, так как Эрдоган неудобен Соединенным Штатам Америки.

«Эрдоган играет на себя, на интересы собственной страны, зачастую в ущерб американским интересам. При том, что Турция - вторая страна НАТО. С этим связана вспыльчивость Эрдогана, он видит, насколько беспардонно ведут себя американцы, абсолютно не считаясь с тем, что он еще президент и что у него большие шансы стать президентом. Подобным отношением к американскому послу Эрдоган дал понять, что в случае выигрыша он сменит свою политику в более жесткой мере по отношению к США», - отметил Михайлов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла Джеффри Флейка, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он также отметил, что дипломат «должен знать свое место». «С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» - возмутился лидер Турции.