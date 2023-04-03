В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Политолог Михайлов: Кылычдароглу в случае победы над Эрдоганом «ляжет под американцев»

Максим Крюков
14:27 03.04.2023
По словам специалиста по межнациональным конфликтам Евгения Михайлова, США пытаются сделать ставку на другого человека, так как Эрдоган неудобен Вашингтону, и турецкий президент об этом знает.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Кандидат от оппозиционной партии, который сумеет одержать победу над Эрдоганом на предстоящих выборах президента Турции, будет придерживаться проамериканских взглядов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«В любом случае России выгоднее, конечно, Эрдоган, чем новая персона непонятная, и она однозначно будет проамериканская. Об этом говорят все эксперты, что та фигура, которая победит Эрдогана, она полностью ляжет под американцев. В этой ситуации Эрдоган и вспылил, потому что это встреча с оппозиционным лидером, который будет ему препятствовать выиграть выборы», - сказал он.

По словам эксперта, турецкий лидер прекрасно понимает, что Вашингтон пытается сделать ставку на другого человека, так как Эрдоган неудобен Соединенным Штатам Америки.

«Эрдоган играет на себя, на интересы собственной страны, зачастую в ущерб американским интересам. При том, что Турция - вторая страна НАТО. С этим связана вспыльчивость Эрдогана, он видит, насколько беспардонно ведут себя американцы, абсолютно не считаясь с тем, что он еще президент и что у него большие шансы стать президентом. Подобным отношением к американскому послу Эрдоган дал понять, что в случае выигрыша он сменит свою политику в более жесткой мере по отношению к США», - отметил Михайлов.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его двери закрыты для американского посла Джеффри Флейка, который ранее провел переговоры с единым кандидатом от оппозиции на предстоящих выборах главы государства Кемалем Кылычдароглу. Он также отметил, что дипломат «должен знать свое место». «С каким лицом ты после этого встанешь и попросишь о рандеву с президентом?» - возмутился лидер Турции.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:07 В стране и мире
Видео
Квартиру подозреваемой в убийстве Татарского обыскивают с собаками
14:58 В стране и мире
Столтенберг сообщил, что завтра Финляндия вступит в НАТО
13:59 В стране и мире
В Белоруссии началась проверка боевой готовности Вооруженных сил
13:37 Армия
Видео
Военный эксперт Литвиненко рассказал, как «Солнцепеки» изменят боевой потенциал ВДВ
12:59 В стране и мире
Песков подтвердил ужесточение правил выезда за рубеж для работников ряда сфер
Популярное
Видео
Военный эксперт Насонов: военкора Татарского могли подорвать с помощью датчика или SIM-карты
ТАСС: Костомаров остается в реанимации, но просится домой
Видео
Полет машины футболиста Кьюина в спортзал попал на видео
Corriere della Sera: группа из 6-7 человек помогла Уссу сбежать из Италии
Британские астрономы обнаружили одну из крупнейших черных дыр
Видео
«Не мог маму защитить»: высаженный из скорой мальчик с пневмонией рассказал об инциденте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.