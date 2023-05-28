Министр юстиции Турции Боздаг заявил, что 2-ой тур выборов президента стартовал без нарушений

Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу вступили в решающий раунд борьбы за президентское кресло.

© Фото: Mustafa Kaya, XinHua, Globallookpress

В Турции стартовало голосование во втором туре президентских выборов. Как отметил министр юстиции страны Бекир Боздаг, выборы проходят без нарушений.

«По полученной на данный момент информации никакой негативной ситуации с начала голосования не было зарегистрировано», - приводит РИА Новости заявление министра.

Он отметил, что сам проголосовал за «стабильное, спокойное будущее страны».

По прогнозу турецкого Минюста, сегодня ожидается высокая явка избирателей.

«Ожидаю высокую активность», - отметил Боздаг.

Напомним, что в Турции не удалось определиться с выбором президента с первой попытки: в первом туре 15 мая ни один из кандидатом не смог заручиться поддержкой 50 % избирателей, хотя в течение всего дня голосования Эрдоган лидировал.

Анализ результатов первого тура показал, что Эрдоган заручился поддержкой большинства в центральных и курортных районах страны, Кылычдароглу первенствовал на западном побережье и на востоке.