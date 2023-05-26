WP: Китай готов укреплять сотрудничество с Россией после саммита G7

Как сообщает американское издание The Washington Post, саммит G7 в Хиросиме только подчеркнул усиливающийся геополитический разрыв между КНР и РФ, с одной стороны, и США и их союзниками - с другой.

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Китай готов укреплять и расширять сотрудничество с Россией после саммита «Большой семерки», который состоялся 19-21 мая в Хиросиме, из-за ухудшения отношений с западными странами. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на экспертов в сфере международных отношений.

Отмечается, что саммит G7 только подчеркнул увеличивающийся геополитический разрыв между Китаем и Россией, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их союзниками - с другой.

«Китай готов расширять свои отношения с Россией после саммита G7, потому что центральной темой саммита был не только [конфликт]... на Украине, но и Китай, и то, как Запад должен с ним бороться», - заявил Александр Королев, преподаватель международных отношений в Университете Нового Южного Уэльса в Австралии.

Как отмечает издание, китайские власти действуют «сдержанно и умеренно», но по мере обострения отношений с западными странами и «натовизации» Азиатско-Тихоокеанского региона сдержанность может сойти на нет.

«Мы должны понимать, что [сейчас] Китай действует сдержанно и умеренно, и я не думаю, что Запад это ценит», - отметил Лайл Гольдштейн, эксперт по Китаю.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения саммита G7 нацелены на двойное сдерживание России и Китая. По его словам, Запад готов вступить в противостояние с любой страной, которая хочет претендовать на самостоятельное место в мире. В МИД РФ также назвали саммит G7 «инкубатором» подрывающих мировую стабильность инициатив.

Во время своего визита в Японию американский президент Джо Байден вместе с другими лидерами G7 побывали в Мемориальном музее мира в Хиросиме, который был построен в память о жертвах атомное бомбардировки со стороны США в 1945 году. В своей записи в книге музея Байден призвал продолжать бороться против ядерного оружия, однако не стал приносить извинения за ядерные в середине прошлого века.