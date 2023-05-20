Байден оставил запись в книге музея в Хиросиме без извинений за ядерные удары в 1945 году

© Фото: Pool, G7 Hiroshima, GlobalLookPress

Американский президент Джозеф Байден и другие лидеры G7 посетили Мемориальный музей мира в Хиросиме, который посвящен жертвам атомной бомбардировки, осуществленной Соединенными Штатами Америки 6 августа 1945 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Японии, опубликовав на своем официальном сайте записи западных политиков в гостевой книге учреждения.

«Пусть истории этого музея напоминают всем нам о наших обязательствах по построению мирного будущего. Давайте вместе продолжим добиваться прогресса на пути к тому дню, когда мы сможем окончательно и навсегда избавить мир от ядерного оружия. Сохраняйте веру!» - написал 46-й президент США, не принеся извинений за ядерные удары по японским городам Хиросима и Нагасаки.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал бомбардировки Хиросимы и Нагасаки беспрецедентными по разрушениям и человеческим страданиям. При этом глава американского внешнеполитического ведомства не счел нужным извиниться за трагедию. Кроме того, американский политик ушел от ответа, кто именно бомбил японские города.

В среду, 17 мая, помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, находясь на борту самолета, направлявшегося в Японию, заявил, что американский лидер Джо Байден в ходе поездки в Хиросиму на саммит «Большой семерки» не станет извиняться за бомбардировку города. Также он сообщил, что глава Белого дома не собирается выступать с заявлением в Мемориальном парке мира в этом городе. По его словам, лидеры «Группы семи» отдадут дань уважения истории и главе японского правительства Фумио Кисиде, который родился в Хиросиме.