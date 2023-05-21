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В МИД РФ заявили, что G7 деградировала и зациклилась на конфронтации с Россией

Анна Касаткина
15:33 21.05.2023
В российском ведомстве назвали саммит «семерки» «инкубатором» подрывающих мировую стабильность инициатив.
В МИД РФ заявили, что G7 деградировала и зациклилась на конфронтации с Россией
© Фото: Daniel Karmann, dpa, GlobalLookPress
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Результатом саммита «Группы семи» в японской Хиросиме стали политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам мероприятия.

Как отметили в российском внешнеполитическим ведомстве, основным итогом встречи G7 стали одиозные заявления антироссийского и антикитайского характера.

«В очередной раз результатом мероприятия «семерки» становятся политизированные решения, направленные на прочерчивание разделительных линий в международных отношениях», - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что «Группа семи» необратимо деградировала и «превратилась в «инкубатор», где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность». В заявлении также подчеркивается, что G7 в последние годы «зациклилась» на всеобъемлющей конфронтации с РФ, стала штабом планирования, в  том числе, санкционных мер против России, которые стали причиной мирового продовольственного и энергетического кризисов.

Ранее глава ведомства Сергей Лавров заявил, что принимаемые на саммите G7 решения направлены на двойное сдерживание России и Китая. Он отметил, что Запад поставил перед собой задачу победить Россию на поле боя и затем устранить ее как геополитического конкурента.

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