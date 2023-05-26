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Биооружие США и вспышки птичьего гриппа: какие новые документы обнародовало МО РФ

Наталья Жадько
14:20 26.05.2023
Вспышки птичьего гриппа на территории России вызывают озабоченность в связи с экспериментами, которые проводились в херсонском заповеднике Аскания-Нова по заказу Соединенных Штатов. Об этом и не только рассказал н брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Новые данные, подтверждающие то, что Вашингтон  занимается разработкой биологического оружия на территории Украины, предоставили в Министерстве обороны России. Из документов следует, что сотрудники биосферного заповедника Аскания-Нова исследовали штаммы вируса птичьего гриппа, а именно H5N8. Полученные данные и отобранный материал специалисты передавали за рубеж.

«Несмотря на попытки сотрудников заповедника экстренно уничтожить отобранные биоматериалы путем отключения электроснабжения холодильных установок и разрушения криохранилища с жидким азотом, специалистами 48 Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны России даже в подвергнутых деструкции пробах были выявлены следы генетического материала высокопатогенного гриппа птиц, вируса болезни Ньюкасла, авуловирусов», - рассказывает начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Кириллов подчеркнул,  что наше Минобороны изъяло документы, которые подтверждают причастность работы и Харьковского института ветеринарной медицины над биопрограммами Пентагона, а заказчиком проектов выступает никто иной как министерство обороны США. Ведомство, которое не имеет никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц. На фоне этих исследований, специалисты обращают внимание на рост заболеваемости гриппом птиц в странах Европы и в том числе  России.

По схожей схеме США действуют и в других регионах планеты. Под видом сотрудничества американские военные получают коллекции патогенов в республиках бывшего СССР - речь идет о возбудителях особо опасных инфекций, таких как чума, сибирская язва, туляремия.

«Высказывается озабоченность состоянием биологической обстановки. Далее обеспечивается заинтересованность профильных министерств в совместной работе, заключаются межправительственные соглашения. В результате возводится биообъект, который подключается к единой системе биомониторинга. Все имеющиеся у страны разработки в биологической сфере, включая коллекции патогенных микроорганизмов, становятся достоянием США», - поясняет начальник войск РХБЗ.

В нашем Минобороны заявили, что научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида исследовал кровь украинских военнослужащих на устойчивость к антибиотикам.

«В рамках данного проекта в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, было изучено 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов, проведено полногеномное секвенирование 52 изолятов. Возникает закономерный вопрос – к чему институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбаса?», - говорит Кириллов.

В военном ведомстве подчеркнули, что полученные данные в очередной раз служат доказательной базой того, что  Вашингтон уже давно подготавливал плацдарм для развертывания контингента НАТО на территории Украины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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