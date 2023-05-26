МО РФ: США рассматривали Украину в качестве плацдарма для развертывания контингентов НАТО

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Украина рассматривалась Пентагоном как плацдарм, на котором можно было бы развернуть военные контингенты стран Североатлантического альянса. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировало проекты по сбору биоматериалов у жителей Украины. В рамках проекта UP-1 было отобрано более 800 проб крови - якобы для изучения распространения клещевых инфекций. При этом в распоряжении Минобороны РФ имеются документы, которые подтверждают, что с 2014 по 2020 годы изучали устойчивость к антибиотикам микроорганизмов, которые были выделены у украинских военных.