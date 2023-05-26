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МО РФ: Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40%

10:36 26.05.2023
Эти штаммы в состоянии преодолеть межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8, отметили в Минобороны.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Сотрудники Биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области собирали штаммы вируса птичьего гриппа с летальностью до 40%, заявил на брифинге начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

По его словам, эти штаммы в состоянии преодолеть межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8.

«Подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%», - сказал начальник войск РХБЗ.

В начале месяца Кириллов на брифинге заявил, что падеж птиц в херсонском заповеднике могли вызвать эксперименты биолаборатории. По его словам, в архиве ветеринарной лаборатории найдены документы, указывающие на то, что за границу передавался биоматериал, полученный от птиц. Подобная деятельность проводилась вплоть до прошлого года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
© Минобороны России
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