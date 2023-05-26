МО РФ: под Харьковом изъяты документы о работе над биопрограммами Пентагона в ветинституте

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Согласно данным российского оборонного ведомства, целью проекта является проверка условий, при которых распространение экономически значимых инфекций становится неуправляемым и может нанести ущерб экономике и продовольственной безопасности. Кириллов подчеркнул, что заказчиком проекта является американское Министерство обороны, которое не имеет никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.

Ранее Кириллов сообщил, что прошлогодний падеж птиц в херсонском заповеднике мог быть вызван экспериментами биологической лаборатории. Сбежавшие участники проекта хотели уничтожить документы, которые подтверждают факт падежа птиц в позапрошлом году. Они предлагали вознаграждение сотрудникам заповедника за уничтожение результатов, полученных в ходе экспериментов.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.