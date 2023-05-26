МО РФ: под Харьковом изъяты документы о работе над биопрограммами Пентагона в ветинституте
Заказчиком проекта является американское Министерство обороны, которое не имеет никакого отношения к изучению маршрутов миграции птиц.
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В лаборатории биосферного заповедника в Аскания-Нова в Харьковской области специалистами российского Министерства обороны обнаружены документы, которые подтверждают факты работы над военно-биологическими проектами США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.
«Изъятые в ветеринарной лаборатории заповедника документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к проведению работ в рамках американских проектов UP-8, P-444 и подготовке к реализации проекта FLU-FLYWAY», - заявил Кириллов на брифинге.
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