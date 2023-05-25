Экс-советник Пентагона Макгрегор добавил, что в США не были заинтересованы в войне с кем-то, однако привычка не обращать внимание на интересы других, не оставила России выбора.

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Соединенные Штаты не оставили России выбора в украинском вопросе из-за привычки не брать во внимание ничьи интересы. Об этом рассказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Именно так все и произошло в данном конкретном случае. В США никто не был особенно заинтересован в том, чтобы с кем-то воевать, и уж точно не хотел спонсировать военные действия против России. Но мы, в общем-то, не оставили Путину и его правительству особого выбора в данном вопросе», - подчеркнул он в эфире YouTube-канала Straight Calls with Douglas Macgregor.

Макгрегор добавил, что Вашингтон занимается реализацией внешней политики, не до конца понимая свои истинные интересы. По словам экс-советника Пентагона, избежать такой ситуации и прекратить дискриминацию русскоговорящего на селения в США могли бы.

«Путин подписал Минские соглашения, его заверили в том, что Запад окажет давление на Украину, чтобы она выполняла свои обязательства по этим договоренностям, но все это в итоге рухнуло», - добавил Макгрегор.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Олланд и Меркель на протяжении восьми лет «дурачили» РФ в рамках Минских соглашений. Так она прокомментировала слова бывшего президента Франции Франсуа Олланда о том, что благодаря Минским соглашениям Киев смог нарастить военную мощь, и признание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в дипломатическом обмане в вопросе Минских соглашений.