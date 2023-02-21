Меркель, Олланд, Джонсон и снова Меркель: в чем призналась экс-канцлер Германии Вовану и Лексусу

Российские пранкеры Вован и Лексус поговорили по телефону с экс-канцелром ФРГ Ангелой Меркель от лица Петра Порошенко. Она подтвердила, что Минские соглашения были обманом.

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель согласилась на беседу по телефону с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые говорили с ней от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. Речь шла о Минских соглашениях, подписанных лидерами стран «Нормандской четверки» в феврале 2015 года.

Первым делом экс-глава ФРГ попросила собеседника о конфиденциальности.

«Петро, для начала о характере нашего разговора. Меня бы устроило, если бы он остался между нами, и нам не пришлось бы вести никакой активной работы со СМИ», - сказала она.

Пранкеры из России признаются, что им пришлось несколько месяцев добиваться этой беседы. В результате в канцелярии Меркель настояли, чтобы она прошла на немецком и украинском языках при участии переводчика, предоставленного бывшим канцлером.

«Я думаю, что это ее политический демарш .Она изначально отказывалась иметь русско-немецкого переводчика в этом разговоре [...]. Она, может быть, боялась какой-то прослушки», - предположил собеседник экс-главы ФРГ.

В ходе разговора Ангела Меркель вновь призналась, что Минские соглашения были дипломатическим обманом с целью дать Украине время подготовиться к боевым действиям против России.

«Если вспомнить Дебальцево, то этот выигрыш во времени был очень хорош для Украины [...]. И теперь Украина может не только дать ответ, но и получить необходимую поддержку», - рассказала она.

Примерно то же самое не так давно говорили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и бывший президент Франции Франсуа Олланд. При этом британский политик заявил, что те санкции, которые страны Запада ввели против России в 2022 году, надо было ввести еще в 2014.

«Какие-то санкции мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию, нормандский процесс, и ничего не добились», - сказал он в интервью украинскому телеканалу.

Ранее, разговаривая с российскими пранкерами, это подтвердил и сам Порошенко, которому они представились экс-послом США в России Майклом Макфолом. За счет подписания Минских соглашений, бывший украинский президент, по его же словам, выиграл четыре года на формирование армии, подготовку экономики и обучение военнослужащих по стандартам НАТО.