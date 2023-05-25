Опубликованы кадры последствий обстрела Горловки националистами

За сутки 23 по 24 мая украинские националисты обстреляли ДНР 20 раз, выпустив 104 снаряда.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры разрушений после обстрела украинскими националистами Горловки. На видео можно заметить разрушенный асфальт и вдребезги разбитую машину.

В этот раз снаряды упали рядом с детской площадкой. Об этом написал врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

За сутки с 23 по 24 мая боевики обстреляли населенные пункты ДНР 20 раз, выпустив не менее 104 различных боеприпасов.

Ранее сообщалось об одном погибшем и семи раненых в результате обстрела Горловки. Под украинские снаряды также попали дома, газопровод и учебное заведение.