За прошедшие сутки украинские боевики обстреляли ДНР 20 раз
Представительство ДНР сообщает, что всего было выпущено 104 различных боеприпасов.
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Украинские националисты за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 104 единицы различных боеприпасов.
Под обстрел попали четыре населенных пункта Республики.
«Под вражеским огнем оказались районы четырех населенных пунктов Республики: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Червоногвардейский районы)», - сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале.
Днем ранее украинские боевики обстреляли территорию ДНР 49 раз, выпустив 177 единиц различных боеприпасов.