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Число раненых при обстреле Горловки увеличилось до семи, один человек погиб

Марина Крижановская
21:40 11.05.2023
Под обстрел попали около пяти улиц, повреждены дома, газопровод и учебное заведение.
Число раненых при обстреле Горловки увеличилось до семи, один человек погиб
© Фото: Prikhodko1970 Telegram
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Центр Горловки подвергся массированному обстрелу со стороны украинских боевиков: ими было выпущено семь ракет из реактивной артиллерии БМ-21 «Град». В результате ранено семь человек и один погиб, повреждена гражданская инфраструктура, сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, в частности, повреждено здание ГБПОУ «Горловский многопрофильный техникум 37» на Пушкинской улице.

«Поврежденный обстрелом ВФУ дом в центре Горловки по адресу: ул. Гагарина, 46. Повреждены дома по адресам: ул. Герцена, 39, ул. Гагарина, 46 (по данному адресу зафиксировано возгорание кровли). По улице Нестерова, 83 перебит газопровод», - сообщил Приходько в своем Telegram-канале.

© Prikhodko1970 Telegram

Позднее градоначальник отметил, что количество раненых составило восемь человек. Они были доставлены в больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. Приходько добавил, что один из раненых скончался от полученных травм.

Утром 10 мая украинские боевики обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. Тогда по Донецку и Макеевке было выпущено 10 ракет из населенного пункта Орловка.

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