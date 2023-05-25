В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков напомнил об ответственности киевского режима за атаку дронов на Кремль

Вероника Волосунова
10:46 25.05.2023
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что за атакой беспилотников на Кремль 3 мая стоит киевский режим.
Песков напомнил об ответственности киевского режима за атаку дронов на Кремль
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Атака беспилотников на Кремль 3 мая является делом киевского режима, и не имеет большой разницы, какое именно подразделение в этом виновно. Об этом заявил пресс-секретарь при президенте РФ Дмитрий Песков.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы», - заявил Песков.

Ранее в американской газете The New York Times появилась информация, что в США считают ответственными за атаку беспилотников на Кремль в начале мая украинские спецслужбы. При этом уточняется, что данных о том, знал ли Зеленский о готовящемся нападении, нет. Точно так же, как и нет информации о том, какая именно спецслужба стоит за произошедшим.

Напомним, 3 мая была предотвращена атака беспилотников на Кремль. Их вывели из строя. Президент России Владимир Путин не пострадал, так как не находился в Кремле. Зеленский причастность к произошедшему отверг.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:17 Армия
Видео
Шойгу заявил, что Запад предоставил Украине оружие на сумму более $65 млрд
10:44 В стране и мире
Песков назвал уникальной интеграцию Москвы и Минска в размещении ядерного оружия в Белоруссии
09:57 Армия
Видео
Шойгу заявил, что ядерные угрозы НАТО вынуждают отвечать РФ и Белоруссию
09:40 В стране и мире
Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил об отсутствии выбора у России в украинском вопросе
08:49 В стране и мире
Видео
ФСБ сообщила о пресечении диверсий разведки Украины на двух АЭС перед 9 мая
Популярное
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Актер Алексей Панин объявлен в розыск
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.