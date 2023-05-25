Песков напомнил об ответственности киевского режима за атаку дронов на Кремль

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Атака беспилотников на Кремль 3 мая является делом киевского режима, и не имеет большой разницы, какое именно подразделение в этом виновно. Об этом заявил пресс-секретарь при президенте РФ Дмитрий Песков.

«Мы же сразу сказали, что за этим стоит киевский режим. В конце концов, не имеет большой разницы, какое из подразделений киевского режима за этим стоит. За этим стоит киевский режим, мы это знаем, отдаем себе отчет и из этого и исходим при выстраивании нашей работы», - заявил Песков.

Ранее в американской газете The New York Times появилась информация, что в США считают ответственными за атаку беспилотников на Кремль в начале мая украинские спецслужбы. При этом уточняется, что данных о том, знал ли Зеленский о готовящемся нападении, нет. Точно так же, как и нет информации о том, какая именно спецслужба стоит за произошедшим.

Напомним, 3 мая была предотвращена атака беспилотников на Кремль. Их вывели из строя. Президент России Владимир Путин не пострадал, так как не находился в Кремле. Зеленский причастность к произошедшему отверг.