NYT: атака на Кремль могла быть организована спецслужбами Украины

В NYT сообщили, что США считают виновными в атаке на Кремль украинские спецслужбы, при этом неизвестно, был ли проинформирован Зеленский о подготовке к нападению.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В американской администрации считают, что атака БПЛА на Кремль в начале мая была организована одной из спецслужб Украины. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

В то же время у американских разведслужб отсутствует информация о том, какая именно спецслужба причастна к атаке и знал ли о готовящемся нападении Зеленский, добавили в издании.

В NYT утверждают, что сначала в администрации президента США Джо Байдена рассматривалась версия «операции под ложным флагом» со стороны правительства России, однако после перехвата неких внутренних переговоров чиновников РФ, которые «были удивлены» произошедшим, в американской администрации поменяли свое мнение.

Напомним, 3 мая около Кремля были зафиксированы беспилотники. Пытавшиеся атаковать Кремль БПЛА были выведены из строя. Владимир Путин отреагировал на случившееся спокойно. Позже Песков заявил, что атакой на Кремль Украина фактически приравняла себя к странам - спонсорам терроризма.