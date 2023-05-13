Зеленский отверг причастность Киева к атаке дронов на Кремль

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Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил, что Киев не причастен к атаке на Кремль. Он уверен, что дрон запустил кто-то другой. Об этом сообщают РИА Новости.

«Если бы беспилотник запустили мы, мы бы сказали. Нам не страшно это признать», - приводит агентство слова политика.

Зеленский добавил, что Москве на руку говорить, что во всем виновата Украина.

Напомним, что ночью 3 мая украинские боевики попытались атаковать Кремль с помощью двух беспилотников. Их удалось вывести из строя при помощи систем радиолокационной борьбы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этим шагом Украина приравняла себя к странам-спонсорам терроризма.