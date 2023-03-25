Путин: Россия разместит в Белоруссии тактическое ядерное оружие

При этом обязательства по ДСНВ нарушены не будут.

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Москва и Минск договорились о том, что в Белоруссии разместят тактическое ядерное оружие. При этом обязательства по ДСНВ нарушены не будут. Об этом сегодня заявил Владимир Путин.

По словам главы государства, поводом для такого решения стали намерения Лондона передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Президент уточнил,что хранилище для тактического ядерного оружия построят к 1 июля.

Кроме того, Владимир Путин добавил, что Москва уже передала Минску ракетный комплекс «Искандер». В начале следующего месяца начнется обучение экипажей.

ДСНВ (СНВ-III) остается последним документом, ограничивающим ядерные арсеналы Москвы и Вашингтона. Об односторонней приостановке участия России в соглашении президент РФ Владимир Путин объявил в феврале в послании Федеральному собранию. При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а приостанавливает его действие.

Договор подписали 8 апреля 2010 года в Праге тогдашний российский президент Дмитрий Медведев и его американский коллега Барак Обама. Соглашение вступило в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году договор продлили на пять лет, он должен был действовать до 5 февраля 2026 года. Документ предусматривает ограничение для России и США числа ядерных боеголовок, межконтинентальных баллистических ракет и бомбардировщиков.