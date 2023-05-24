Песков заявил, что Россия сделает выводы из вовлеченности Запада в украинский конфликт

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Российская сторона делает выводы о степени вовлеченности стран Запада в украинский конфликт и специальную военную операцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о том, что украинские диверсанты, ворвавшиеся в Белгородскую область, использовали западные боевые машины.

«Для нас не секрет, что все больше и больше техники поступает на вооружение вооруженных сил Украины, киевского режима. Не секрет, что эта техника используется против наших военных. И для нас не секрет, что с каждым днем растет прямая и косвенная вовлеченность этих стран Запада в этот конфликт, мы делаем соответствующие выводы», - заявил Песков.

Ранее президенту Российской Федерации Владимиру Путину доложили об украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области. В регионе на некоторое время был введен режим контртеррористической операции. Позже были опубликованы кадры, на которых видно американские «Хаммеры», на которых передвигались украинские боевики.