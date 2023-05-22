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Путину доложили об украинской ДРГ под Белгородом

Игнат Далакян
15:35 22.05.2023
Песков сообщил, что сил и средств достаточно для уничтожения этой ДРГ.
Путину доложили об украинской ДРГ под Белгородом
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
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Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», - сообщил Дмитрий Песков.

Ранее российские спецслужбы пресекли канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородской области. Сотрудниками ФСБ были задержаны два гражданина России 1988 и 1980 года рождения.

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