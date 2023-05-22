В стране и мире Путину доложили об украинской ДРГ под Белгородом Игнат Далакян Песков сообщил, что сил и средств достаточно для уничтожения этой ДРГ. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», - сообщил Дмитрий Песков. Ранее российские спецслужбы пресекли канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородской области. Сотрудниками ФСБ были задержаны два гражданина России 1988 и 1980 года рождения. Экспертное мнение и аналитика