Путину доложили об украинской ДРГ под Белгородом
Песков сообщил, что сил и средств достаточно для уничтожения этой ДРГ.
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Министерство обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопасности и Погранслужба доложили президенту РФ Владимиру Путину о попытке прорыва украинской диверсионной группы в Белгородскую область. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Ведется работа по их выдавливанию с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы. Сил и средств на месте достаточно», - сообщил Дмитрий Песков.
Ранее российские спецслужбы пресекли канал поставок оружия и боеприпасов в Белгородской области. Сотрудниками ФСБ были задержаны два гражданина России 1988 и 1980 года рождения.