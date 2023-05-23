Опубликованы кадры с места уничтожения украинской ДРГ в Белгородской области
На опубликованных кадрах можно увидеть уничтоженные бронемашины противника.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Опубликованы кадры с места уничтожения украинской диверсионно-разведывательной группы в Белгородской области.
На кадрах можно заметить уничтоженные вражеские бронемашины.
Ранее в Белгородской области был отменен режим контртеррористической операции. Согласно опубликованному документу на сайте правительства области, КТО завершилась, украинские диверсанты уничтожены.