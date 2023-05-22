В стране и мире Губернатор Белгородской области Гладков ввел в регионе режим КТО Игнат Далакян Ранее об украинской ДРГ доложили президенту РФ Владимиру Путину. © Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости Читайте нас на: С понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», - написал глава региона в своем Telegram-канале. На официальном Telegram-канале правительства Белгородской области перечислены принятые меры и ограничения на время действия режима КТО. Ранее президенту Российской Федерации доложили об украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сейчас ведется работа по уничтожению украинской ДРГ. Экспертное мнение и аналитика