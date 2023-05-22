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Губернатор Белгородской области Гладков ввел в регионе режим КТО

Игнат Далакян
18:51 22.05.2023
Ранее об украинской ДРГ доложили президенту РФ Владимиру Путину.
Губернатор Белгородской области Гладков ввел в регионе режим КТО
© Фото: Таисия Лисковец, РИА Новости
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С понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

На официальном Telegram-канале правительства Белгородской области перечислены принятые меры и ограничения на время действия режима КТО.

Ранее президенту Российской Федерации доложили об украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сейчас ведется работа по уничтожению украинской ДРГ.

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