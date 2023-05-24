В Кремле назвали очень серьезной ситуацию с передачей иконы «Троица» Рублева

Ранее специалисты заявили, что из-за состояния произведения оно не может выставлено в срок.

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Ситуация с состоянием иконы «Троица» Андрея Рублева является очень серьезной и требует участия специалистов, которые заявляли о необходимости отреставрировать произведение. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будем разговаривать с экспертами, проговаривать эту тему. Тема очень серьезная и, конечно, будем выяснять детали», - заявил Песков журналистам.

Икона «Троица», написанная в XV веке, была возвращена Русской православной церкви по гуманитарным соображениям. До 1929 года икона находилась в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, а затем поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи. Ожидалось, что ее выставят в Храме Спасителя 4 июня, однако возникли опасения, что произведению требует реставрация.