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«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя

Анна Касаткина
15:28 16.05.2023
Икону ранее передали РПЦ из собрания Третьяковской галереи.
«Троицу» 4 июня выставят в храме Христа Спасителя
© Фото: Сергей Пятаков, Ты-репортер, РИА Новости
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Икону «Святая Троица» кисти Андрея Рублева на православный праздник Троицы 4 июня выставят в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает Минкульт России.

«Икона "Святая Троица" кисти Андрея Рублева будет выставлена 4 июня 2023 года, на православный праздник Троицы, в храме Христа Спасителя», - заявили в пресс-службе ведомства.

После экспонирования иконе предстоит плановая реставрация, а затем она будет передана в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры, уточняет ТАСС.

Икона «Святая Троица» по решению президента России Владимира Путина ранее была передана Русской православной церкви. С 1929 года она находилась в собрании Третьяковской галереи. В сентябре сообщалось, что «Святая Троица» находится под угрозой исчезновения, на ней нашли 61 «существенное изменение».

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