Опубликованы кадры установки на старт «Союза-2.1а» со спутником «Кондор»

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Российская ракета «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» была успешно установлена на стартовый комплекс космодрома Восточный. После установки специалисты Роскосмоса продолжили подготовку к пуску корабля. Пуск ракеты с разгонным блоком «Фрегат» запланирован на ночь 27 мая.

Спутник «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли. Он способен выдавать высокодетальные изображения земной поверхности разрешением до одного метра при любой погоде и в любое время суток.

Ранее американская компания SpaceX попыталась запустить сверхтяжелый Starship с космодрома в Техасе. Трансляцию пуска смотрели миллионы зрителей. Однако на корабле возникла проблема с герметизацией, а сама ракета во время запуска потерпела крушение.