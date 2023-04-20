Историк космонавтики Афанасьев предположил, что неуправляемый Starship взорвали дистанционно

По мнению публициста и историка космонавтики Игоря Афанасьева, что-то произошло с системой управления, после чего ракету-носитель дистанционно уничтожили в целях безопасности.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: SpaceX, Twitter

Пуск самой тяжелой и мощной в истории космической ракеты Starship, закончившийся взрывом спустя несколько минут после старта, можно назвать удачным. Таким мнением со «Звездой» поделился публицист, историк космонавтики Игорь Афанасьев.

«С точки зрения испытаний первый пуск можно назвать удачным. Стартовый комплекс цел, ракета ушла, первая ступень впервые совершила полет, и такое количество двигателей работали одновременно. Это уже хорошо. Для компании это успех, это именно летное испытание. Маск сам сказал, что его устроит любое течение полета, кроме взрыва на старте. Потому что повреждение наземной инфраструктуры намного дороже», - предположил Афанасьев.

Эксперт оценил кадры трансляции, за которой следили миллионы зрителей по всему миру.

«Старт прошел нормально, хотя не все двигатели первой ступени работали, какие-то выключались и включались в полете. В районе третьей минуты ракета стала странно вращаться, но продолжала набирать скорость. Система поднялась до высоты около 40 километров, и тогда уже стало очевидно, что вращение неконтролируемое. Ракета стала снижаться, судя по всему, ее подорвали по системе обеспечения безопасности», - сказал публицист.

Между тем эксперт отдал должное прочности конструкции ракеты-носителя, которая смогла выдержать столько вращений в воздухе.

«Как правило, ракеты таких больших размеров, кувыркаясь, разрушаются от динамических нагрузок сами. Но у нее запас прочности такой великий, что она сделала несколько пируэтов в небе», - напомнил историк космонавтики.

Старт ракеты-носителя с космодрома в Техасе произошел ранее. Starship уверенно оторвался от земли и начал набирать высоту, но потом носитель стал ее терять и взорвался. После испытаний Илон Маск анонсировал продолжение работ. По его словам, неудача многому научила его.