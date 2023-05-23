Ракету с радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» установили на стартовый стол Восточного

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Ракету-носитель со спутником «Кондор-ФКА» доставили и установили на стартовой площадке космодрома Восточный. «Роскосмос» сообщил о подготовке запуска спутника нового поколения.

«Ракета «Союз-2.1а» с первым радиолокационным спутником «Кондор-ФКА» вывезена на стартовый комплекс Восточного», - отмечено в информации пресс-службы госкорпорации.

Напомним, что «Кондор-ФКА» - это спутник нового поколения для дистанционного зондирования Земли. Он создан для всепогодного и круглосуточного мониторинга нашей планеты, включая Арктику. Сейчас готовится к запуску первый космический аппарат этой серии. В планах «Роскосмоса» вывод на орбиту еще четырех спутников: второй старт запланировали на 2024 год, следующие в 2029-2030-м.

Ранее сообщалось об успешном запуске с мыса Канаверал ракеты-носителя Falcon 9, выведшей на околоземную орбиту 56 спутников Starlink для обеспечения для широкополосного доступа в интернет.