Учебный корпус МГУ перевели на «удаленку» из-за кори

Ограничения касаются лишь тех, кто учится и работает во 2-м учебном корпусе на Ленинских горах.

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Студентов и работников нескольких факультетов МГУ перевели на дистанционный формат работы и учебы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ по вузу.

Ограничения касаются только тех, кто учится и работает во 2-м учебном корпусе на Ленинских горах. Дистанционное обучение введено со 2 по 17 мая. В пресс-службе вуза агентству пояснили, что в учебном заведении выявлен один случай кори.

Во 2-м учебном корпусе расположены несколько факультетов, в том числе механико-математический, космических исследований, педагогического образования, вычислительной математики и кибернетики, а также Высшая школа бизнеса и подготовительное отделение.

В апреле случай кори выявили у студента Российского технологического университета МИРЭА. До этого РГУ нефти и газа имени Губкина перевели на дистанционное обучение из-за случая заболевания корью.

Роспотребнадзор сообщал об осложнении ситуации с этой болезнью - инфекция поразила уже десятки регионов. В то же время охват иммунизацией против кори в России превышает 95%