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В РГУ нефти и газа сообщили, что студенты отправлены на каникулы из-за выявленного случая кори

Елизавета Потейчук
16:15 12.04.2023
В настоящее время организованы пункты вакцинации, в стенах университета проводится дезинфекция.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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У студента Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина выявлен случай заболевания корью. После этого Роспотребнадзор сообщил о начале эпидемиологического расследования для недопущения распространения заболевания. Начальник отдела связи с общественностью вуза Эдуард Рушат, отвечая на вопросы «Звезды», рассказал, что в настоящее время в университете проводится комплекс противоэпидемических мер.

«В данном случае это стандартная процедура для того, чтобы можно было отправить студентов и обучающихся на внеплановые каникулы небольшие, чтобы провести комплекс всех необходимых мероприятий, чтобы те, кто не привиты, получили прививку и сертификат соответствующий, и предотвратить распространение дальнейшее», - объяснил Рушат.

Кроме того, на вопрос о том, будет ли установлено дистанционное обучение из-за выявленного случая кори, Рушат не дал конкретного ответа, так как в вузе сначала необходимо провести все нужные процедуры для препятствования болезни.

По данным Роспотребнадзора, для проведения вакцинации в общежитиях организовано восемь прививочных бригад. Прививки делают и тем, кто проживает по домашним адресам. За контактными лицами организовано медицинское наблюдение, а в помещениях вуза будет проведена дезинфекция.

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