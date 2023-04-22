В России охват иммунизацией против кори превышает 95%

В регионах с наиболее сложной эпидситуацией очаги кори локализованы.

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Охват иммунизацией против кори в среднем по России превышает 95%, что исключает развитие эпидемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор. Недостаточный уровень иммунизации является одной из причин осложнившейся ситуации в некоторых регионах.

Также отмечается, что в регионах с наиболее сложной эпидситуацией - Дагестане, Самарской и Новосибирской областях - очаги кори локализованы. Сейчас Роспотребнадзор проводит противоэпидемические меры.

Ранее врач-инфекционист высшей категории Николай Чекун дал прогноз «Звезде» о вероятности возникновения эпидемии кори в России. Риск развития заболевания, считает медик, невелик.

По его словам, вакцинация против кори является единственным надежным средством предотвращения болезни.