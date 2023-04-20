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Инфекция кори поразила десятки регионов России

Ярослава Коценко
19:52 20.04.2023
Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости кори.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Самое заразное вирусное заболевание из всех известных инфекций. После всплеска кори в начале года, она с новой силой ворвалась в регионы России. Роспотребнадзор заявил об осложнении ситуации с болезнью - инфекция поразила уже десятки регионов.

«Мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать. Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Как раз отказ от прививок - и есть основная причина распространения вирусного заболевания. Это касается и детей, и взрослых, в особенности тех, кто приезжает из ближнего зарубежья. Глава Роспотребнадзора обязала региональные власти обеспечить так называемую «подчищающую иммунизацию» для тех, кто не был привит от кори. Это поднимет уровень коллективного иммунитета.

«Вакцинация от кори- это обязательное условие современного человека. Вакцино-управляемые инфекции так и называются, что мы можем избежать распространение инфекции. Надо вакцинироваться, даже если вы взрослый человек и вы не уверены в своем статусе», - сказал директор по технологиям лабораторий Владимир Малков.

Самая печальная ситуация в Дагестане. Там зарегистрировано свыше 230 случаев заражения корью. Треть заболевших - дети. Усложняется все большим количеством сельского населения, которые проживают далеко от административного центра. Врачам не всегда удается своевременно добраться до пациента и поставить диагноз. Но основная вспышка инфекции в столице республики - Махачкале.

«На сегодняшний день в республике сложилась сложная ситуация по кори. В наш стационар ежедневно поступают пациенты с корью, а иногда поступают с семьями по 4-5 детей. Сама инфекция такая, что она приводит к снижению иммунитета, может осложняться пневмонией, поражением глаз вплоть до слепоты», - рассказала заведующая приемно-диагностическим отделением Республиканского центра инфекционных болезней Саида Аттаева.

Температура под 40, кашель, насморк и сыпь по всему телу. Корь сложно перепутать с каким-либо другим заболеванием. А при контакте с носителем риск заражения составляет 100%. У взрослых болезнь протекает тяжелее.

«Корь - это высококонтагиозная , очень заразная инфекция, которая передается воздушно-капельным путем, то есть тот, кто болен корью, выделяет ее при кашле, чихании, разговоре и так далее. Она насколько контагиозна, что если больной человек находится в здании, то воздух может быть на несколько этажей заразный», - отметил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Помимо Кавказа, острая ситуация в Саратовской, Новосибирской и Ленинградской областях. В этих регионах не удалось выявить корь в начале проявления болезни. Точное число заболевших назвать сложно. Основной признак болезни - сыпь, которая появляется только спустя 3-4 дня после заражения. Введение ограничительных мер пока не планируется.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в разговоре со «Звездой» заявил, что вне зависимости от возраста пройти вакцинацию против кори целесообразно тем, кто не делал прививку или у кого нет антител против вируса. По его словам, если человек знает, что он давно вакцинировался, то целесообразно сдать тест на антитела.

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